طرابلس 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها الكبير بالبيانين الصادرين عن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في جميع الأراضي الليبية والدفع في اتجاه استئناف المفاوضات والحوار السياسي.ودعت اللجنة في بيان ،إلى التطبيق الفعلي والسريع لدعوة الرئيسيين التي تضمنتها بياناتهم ، وفي مقدمتها الدعوه إلى الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار ،وإخراج المرتزقة الأجانب الموجودين على الأرضي الليبية ، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية والاستفتاء على مسودة مشروع الدستور .وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على أن وقف إطلاق النار خطوة جد هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية الشاملة للأزمة الليبية ، وبما يسهم في التخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يمر بها السكان المدنيين .كما أعربت اللجنة ،عن ترحيبها ودعمها لجميع المبادرات والجهود الرامية لإنهاء الأزمة الليبية، ووقف الاقتتال ونزيف الدماء والمعاناة الإنسانية التي يعيشها الأبرياء والمدنيين جراء الأزمة السياسية والاقتتال والحروب ، التي طال أمدها ما انعكس بشكل سلبي كبير على حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية والمعيشيه والأمنية والاقتصادية التي يعانيها المواطنين في ليبيا .// انتهى //19:18ت م0086