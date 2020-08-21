جنيف 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسدعا المبعوث الدولي للازمة في سوريا جير بيدرسون اليوم إلى احراز تقدم في قضية المعتقلين السوريين ووقف واسع بإطلاق النار قبل بدء جولة المحادثات الخاصة بصياغة الدستور التي تبدا يوم الاثنين .وقال بيدرسون في تصريح صحفي : إن نجاح المفاوضات التي تقودها الامم المتحدة الأسبوع القادم وتهدف لتامين مستقبل السلام في سوريا ، يعتمد على احراز تقدم في سلسلة من القضايا الشائكة ، مناشدا الاطراف المتحاربة لتمديد وقف إطلاق النار واطلاق سراح المعتقلين .وأضاف إن اجتماع جنيف للهيئة المصغرة لصياغة الدستور يمكن أن يؤدي إلى بناء بعض الثقة وأن يبعث برسائل أمل للشعب السوري ، مطالباً في الوقت نفسه المجتمع الدولي بدعم الشعب السوري ومسار السلام بعد استمرار الحرب السورية 10 سنوات ومقتل ميات الآلاف من السوريين .الجدير بالذكر أن اللجنة المصغرة تضم 15 شخصية ممثلين للمعارضة ( هيئة المفاوضات ) و15 ممثلين للنظام و15 من المجتمع المدني ( الثلث الاوسط ) .//انتهى //19:40ت م0089