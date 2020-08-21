صبيا 02 محرم 1442هـ الموافق 21 أغسطس 2020م واسكثّفت إدارة تعليم صبيا استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد عبر عدد من المسارات ، شملت جولات ميدانية لقيادات الإدارة على مكاتب التعليم والمدارس التابعة لها إضافة للزيارات الإشرافية لمنسوبي المكاتب والمشرفين والمشرفات للمدارس.ورأس مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي أمس ، الاجتماع الدوري التاسع للجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد بمشاركة أعضاء اللجنة ، حيث شهد الاجتماع استعراض التقرير الإحصائي المقدم من اللجنة حول الإنجازات التي تحققت في مجال الاستعداد واستعراض توصيات اللقاء السابق وبحث العديد من الموضوعات التي تقع ضمن مهام اللجنة ، كما تم استعراض خطتي ‎التعليم عن بُعد والتدريب ‎على منصة مدرستي، إلى جانب التأكيد على التهيئة الإرشادية وتوافر أدوات الأمن والسلامة، ومناقشة مراحل الإنجاز في المباني المدرسية الجديدة وأعمال الصيانة المنفذة.كما زار مدير تعليم صبيا خلال الأسبوع الماضي مكاتب تعليم بيش، وصبيا، وضمد، والتقى خلالها بالهيئة الإشرافية والإدارية، متفقدًا عددًا من المدارس والمرافق الإدارية والخدمية لتلمس احتياجاتها، والاطلاع على آلية توزيع الكتب الدراسية وتطبيق بروتوكولات العودة التي أقرتها وزارة التعليم ، فيما نفذ مساعدو مدير تعليم صبيا للشؤون التعليمية بنين وبنات عددًا من الجولات المماثلة لمكاتب التعليم والمدارس شملت مكاتب الداير والعيدابي وبيش والدرب وصبيا وضمد .وثمن الدكتور الخرمي جهود وزارة التعليم ودعمها لإدارات التعليم في المملكة وحرصها على صحة وسلامة منسوبيها ومنسوباتها، مشيدًا بالجهود المبذولة من الأقسام والمكاتب والمدارس، مؤكدًا على أهمية استيفاء كل العناصر التي تقود إلى عام دراسي جاد ومتميز، حاثًا الجميع على بذل المزيد من الجهد والحرص لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.// انتهى //19:45ت م0091