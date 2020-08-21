لندن 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسأدانت الحكومة البريطانية إستمرار نظام الأسد في عدم التزامه تجاه إتفاقية حظر إستخدام الأسلحة الكيميائية.وقال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي في بيان اليوم "يصادف اليوم مرور سبعة سنوات منذ الاعتداء المروّع الذي نفذه نظام الأسد في الغوطة باستخدام أسلحة كيميائية، ومواصلته بعدم الالتزام بموجب اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية، لذلك فأن بريطانيا ستواصل شجبها لعدم التزام النظام بتلك الاتفاقية .// انتهى //19:49ت م0092