القاهرة 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واستغلب فريق نادي إنبي على مضيفه الإنتاج الحربي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما، اليوم باستاد "السلام" ضمن الجولة الـ21 من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد "إنبي" إلى 29 نقطة ليكون في المركز السادس بجدول ترتيب فرق الدوري الممتاز، بينما بقي رصيد الإنتاج الحربي عند 24 نقطة في المركز الثامن.//انتهى//19:54ت م0094