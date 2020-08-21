بيروت 2 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسسجّلت لبنان 628 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد619 ضمن المُقيمين، و9 من الوافدين من الخارج مؤخراً ليرتفع عدد الإصابات إلى11580 إصابةً.وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية أجري 7600 فحص PCR الخاص بالفيروس، فيما ارتفعت أعداد حالات الشفاء إلى 3204 حالة ، وارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 116 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 المنصرمة.// انتهى //19:58ت م0096