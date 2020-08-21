اجتماعي / جمعية التحفيظ بالطوال تختتم عامها باجتياز ١٠ حفاظ لختم القرآن الكريم
الجمعة 1442/1/2 هـ الموافق 2020/08/21 م واس
الطوال 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واس
اختتمت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطوال عامها باجتياز عشرة حفاظ من اختبار ختم المصحف الشريف للعام الحالي 1441هـ .
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية حسين يحي عواف، أن هذه الدفعة الثالثة من حفظة كتاب الله عز وجل تمكنت من اجتياز الاختبارات النهائية التي نظمتها الجمعية في الفترة من ٢٥ - ١٤٤١/١٢/٢٨هـ ، وذلك في إطار العناية التي توليها الجمعية للحافظين والحافظات بعد اجتياز "خطة الإتقان" الداخلية ، وبرنامج "التيجان" على مستوى دُور الجمعية.
وبلغ عدد المجتازين للاختبار 3 حفاظ و7 حافظات.
يذكر أن الجمعية تدخل عامها الثالث منذ تأسيسها وقد خرَّجت إلى الآن ١٦ حافظاً وحافظة لكتاب الله عز وجل .
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20:29ت م
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