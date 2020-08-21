الطوال 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واساختتمت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطوال عامها باجتياز عشرة حفاظ من اختبار ختم المصحف الشريف للعام الحالي 1441هـ .وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية حسين يحي عواف، أن هذه الدفعة الثالثة من حفظة كتاب الله عز وجل تمكنت من اجتياز الاختبارات النهائية التي نظمتها الجمعية في الفترة من ٢٥ - ١٤٤١/١٢/٢٨هـ ، وذلك في إطار العناية التي توليها الجمعية للحافظين والحافظات بعد اجتياز "خطة الإتقان" الداخلية ، وبرنامج "التيجان" على مستوى دُور الجمعية.وبلغ عدد المجتازين للاختبار 3 حفاظ و7 حافظات.يذكر أن الجمعية تدخل عامها الثالث منذ تأسيسها وقد خرَّجت إلى الآن ١٦ حافظاً وحافظة لكتاب الله عز وجل .// انتهى //20:29ت م0097