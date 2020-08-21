الدوادمي 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسحصل تعليم محافظة الدوادمي على مراكز في مسابقة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالتعاون مع وزارة التعليم في دورتها الثالثة للوعي البيئي، حيث حصلت الطالبة غند المطيري من ابتدائية وثيلان على المركز الخامس في فئة الفيلم البيئي، وحصلت مدرسة أنجال التربية الأهلية على المركز العاشر في فئة النادي البيئي.وهنأ مدير التعليم بمحافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي الطالبة والمدرسة على هذا الإنجاز، والذي يعد حافزاً لمزيد من المشاركات المتميزة، مقدماً شكره لفريق العمل المشرف على هذه المسابقة في الإدارة، متمنياً للجميع مزيداً من النجاح والتوفيق.وتهدف المسابقة إلى رفع مستوى الوعي البيئي بين الطلاب والطالبات بصفة خاصة وأفراد المجتمع بصفة عامة، وتتضمن المسابقة 5 فئات وهي فئة التصوير الفوتوغرافي، والتصميم الإلكتروني، والفيلم البيئي، وأفضل مبتكر بيئي، وأفضل نادٍ بيئي.// انتهى //20:55ت م0100