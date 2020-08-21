جدة 2 محرم 1442هـ الموافق 21 أغسطس 2020م واسأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بإعلان المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا اليوم وقف إطلاق النار.وشددت الأمانة العامة على أهمية البدء في حوار سياسي شامل، يؤسس لحل دائم يحقق الأمن والاستقرار، ويضع مصلحة الشعب الليبي في المقام الأول.وتؤكد الأمانة العامة على ضرورة أن يمنع الحل الدائم التدخل الخارجي وعدم تعريض الأمن في المنطقة للمخاطر.//انتهى//20:56ت م0101