الرياض 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسانطلقت اليوم منافسات الجولة الـ 32 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ 5 مباريات ، حيث تعادل فريق القادسية مع ضيفه فريق نجران بنتيجة 1-1، ليرتفع رصيد القادسية إلى 57 نقطة بالمركز الثالث ، ورفع نجران رصيده عند 43 نقطة بالمركز الحادي عشر .وفاز فريق الشعلة على ضيفه الجيل بنتيجة 2-1 ، ليرفع الشعلة رصيده لـ 45 نقطة بالمركز التاسع، بينما بقي الجيل على رصيده السابق بـ 37 نقطة بالمركز الثالث عشر، فيما فاز فريق التقدم على ضيفه فريق جدة بنتيجة1-0 ، ليرفع التقدم رصيده إلى 27 نقطة بالمركز التاسع عشر قبل الأخير ، بينما بقي فريق جدة على رصيده السابق بـ 47 نقطة بالمركز السابع.وتعادل فريق الطائي مع ضيفه فريق الخليج بنتيجة 3-3، ليصبح رصيد الطائي 44 نقطة بالمركز العاشر، فيما أصبح رصيد فريق الخليج عند 33 نقطة بالمركز الخامس عشر ، وحقق فريق الأنصار فوزًا على ضيفه فريق العين بنتيجة 2-1، ليكون رصيد الأنصار 33 نقطة بالمركز السادس عشر ، بينما بقي العين عند النقطة 61 بالمركز الأول مؤقتًا، منتظرًا لقاء منافسه فريق الباطن صاحب الـ 60 نقطة غدًا أمام ضيفه حطين.وتستكمل غدًا الجولة 32 بخمس لقاءات حيث يستضيف فريق النهضة فريق النجوم، ويلعب الكوكب أمام الثقبة، والباطن ضد حطين، والجبلين مع المجزل، وأحد ضد البكيرية في آخر مباريات الجولة.// انتهى //21:56ت م0102