إسلام آباد 2 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واساتفقت باكستان والصين على تعزيز العلاقات الثنائية، وبذل جهود مشتركة لحماية المصالح المشتركة والعمل من أجل تعزيز السلام والازدهار والتنمية بالمنطقة.جاء هذا الاتفاق خلال اجتماع الجولة الثانية للحوار الإستراتيجي لوزراء خارجية البلدين اليوم في مدينة هاينان الصينية برئاسة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، ونظيره الباكستاني شاه محمود قريشي.ووفقاً للبيان المشترك الذي صدر عقب الاجتماع فقد تبادل الجانبان وجهات النظر حول جائحة فيروس كورونا، والعلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، ومواصلة دعم بعضهما البعض في القضايا المتعلقة بالمصالح الوطنية الرئيسة لكل منهما.وأكد الجانبان أهمية إرساء السلام والاستقرار في منطقة جنوب آسيا، واعتبار ذلك مصلحة مشتركة لجميع دول المنطقة.// انتهى //22:56ت م0114