واشنطن 2 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وقوف الولايات المتحدة إلى جانب ضحايا الإرهاب وعائلاتهم، مشيراً إلى أن الألم والمعانات اللذين يسببهما الإرهاب، عبء ثقيل يعرفه الشعب الأمريكي جيداً.وقال بومبيو في كلمة بمناسبة اليوم الدولي السنوي الثالث لضحايا الإرهاب: إن الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة الإرهابيين على الجرائم التي ارتكبوها، بغض النظر عن مكان العثور عليهم أو مدة إفلاتهم من العدالة.وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل بشكل دؤوب على منع الهجمات المستقبلية للإرهابيين حول العالم.// انتهى //22:57ت م0115