تونس 2 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسأوقفت وحدات حرس السواحل التونسية 104 مهاجرين غير شرعيين في عدة عمليات متفرقة بشواطئ عدة مدن تونسية.وأفادت وزارتا الدفاع والداخلية التونسيتان في بيانين منفصلين اليوم، أنها أوقفت 104 مهاجرين غير شرعيين في العديد من العمليات، بشواطئ محافظات صفاقس والمهدية ونابل والمنستير وتونس وبنزرت ومدنين، وهم على متن قوارب، في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.ولفتت الوزارتان إلى تقديم المجموعة المهاجرة إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.// انتهى //23:21ت م0119