القاهرة 2 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسفاز فريق نادي أسوان على ضيفه المقاولون العرب بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بإستاد "اتحاد الشرطة"، ضمن الجولة الـ21 من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفوز ارتفع رصيد نادي أسوان إلى 22 نقطة يحتل بها المركز الحادي عشر بجدول ترتيب فرق الدوري، بينما تجمد رصيد المقاولون عند 37 نقطة في المركز الثالث.// انتهى //23:35ت م0124