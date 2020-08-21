الجزائر 2 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسرحبت الجزائر اليوم بالإعلانين الصادرين عن كل من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، القاضيين بوقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، وتفعيل العملية السياسية عبر حوار جامع يفضي إلى إنهاء الأزمة الليبية.وقالت الخارجية الجزائرية في بيان، إن الجزائر تسجل بارتياح هذه المبادرة التوافقية التي تعكس إرادة الليبيين في تسوية الأزمة الليبية وتكريس سيادة الشعب الليبي.وأضاف المصدر أن الجزائر وبحكم الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمعها مع الشعب الليبي سعت منذ بداية النزاع إلى التحرك على جميع المستويات الإقليمية والدولية لإيقاف النزيف في ليبيا والحد من مخاطر الأزمة على أمن واستقرار المنطقة.كما دعت الجزائر، بالتنسيق مع دول الجوار وبرعاية الأمم المتحدة، إلى حوار شامل ودون إقصاء بين مختلف الفرقاء في ليبيا من خلال الانخراط في مسار الحل السياسي بما يضمن وحدة واستقرار ليبيا والقرار السيد لشعبها.// انتهى //23:37ت م0126