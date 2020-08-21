عرعر 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية هاتفيًا، تعازيه ومواساته لمحافظ طريف بدر بن نجر الصقر في وفاة والدته رحمها الله.وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وغفرانه ويسكنها فسيح جناته وأن يُلهم أهلها الصبر والسلوان.من جانبه عبر محافظ طريف وأفراد أسرته عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية، على تعازيه ومواساته لهم، التى كان لها الأثر العظيم في تخفيف المصاب الأليم، داعين الله عز وجل أن يحفظ سموه الكريم وأن يمده بالصحة والعافية وألا يريه أَي مكروه.// انتهى //23:37ت م0127