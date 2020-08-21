القاهرة 2 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسعُقد اليوم اجتماع اللجنة الفنية المصغرة المكونة من عضو فني وعضو قانوني من كل دولة من الدول الثلاث (مصر، والسودان، وإثيوبيا) حول سد النهضة الإثيوبي، حيث أعدت مسودة أولية، تتضمن تجميع مقترحات الدول في مستند واحد يحدد نقاط الخلاف والتوافق.وذكرت وزارة الموارد المائية والري المصرية - في بيان اليوم أنه تلى ذلك اجتماع برئاسة وزراء المياه من الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقي، وبحضور مراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك استكمالاً للمفاوضات، بهدف الوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.وأشار البيان إلى أنه تم التوافق بين الوزراء على الخطوات المستقبلية، حيث اتفقوا على أن تبدأ اللجنة الفنية القانونية عملها اليوم وتستأنف أعمالها حتى يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس الجاري.// اتنتهى //23:38ت م0128