الرياض 2 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واستختتم غداً على ملاعب معهد إعداد القادة بالرياض منافسات المرحلة النهائية لبطولة الاتحاد السعودي للتنس للأندية الممتازة لدرجة الشباب، حيث يتنافس أندية المحيط والهلال والابتسام على المركز الأول للبطولة، فيما تأكد هبوط الطرف والأنوار.يذكر أن منافسات المرحلة النهائية لبطولة الاتحاد السعودي للتنس للأندية الممتازة لدرجة الشباب قد انطلقت أمس بمشاركة أندية المحيط والهلال والابتسام والفيصلي والقارة والخويلدية والجيل والدرع والطرف والأنوار.// انتهى //00:14ت م0129