لندن 2 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسأعرب وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفيرلي اليوم عن ترحيب بلاده بإعلان المجلس الرئاسي ومجلس النواب وقف إطلاق النار في ليبيا.وأشار في بيان إلى أن موقف الشعب الليبي كان واضحاً بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة التي تعيشها البلاد.وتابع قائلاً "لقد حان الوقت الآن للجهات الفاعلة الخارجية من جميع أطراف النزاع لمواكبة طموح الشعب الليبي والالتزام بوقف دائم لإطلاق النار، بما في ذلك من خلال خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ".كما عبر المسؤول البريطاني عن ترحيبه بالدعوة لاستئناف إنتاج النفط. مبيناً أن تعطيل الإنتاج يضر بمصالح جميع المواطنين الليبيين.وفي السياق، أشادكليفرلي بالنهج الذي اتبعه الطرفان في التوصل إلى الإعلان الذي يمثل خطوة مهمة في طريق تحقيق استدامة السلام والأمن والاستقرار في ليبيا. وشكر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على قيادتها في تسهيل العملية السياسية وبناء الثقة.// انتهى //00:18ت م0131