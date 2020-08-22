جدة 2 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسبارك الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة المهندس علي الغامدي للطلاب والطالبات الفائزين بالدورة الثالثة من مسابقة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تقام بالتعاون مع وزارة التعليم.وأكد الرئيس العام على أن تثقيف وتوعية النشء وتنمية الحس البيئي لديهم يعد عنصراً مهماً في بناء مجتمع يدرك أهمية المحافظة على البيئة ومكوناتها ومنع تلوثها وترشيد استخدام مواردها والتصدي للمخاطر التي قد تتعرض لها، من أجل سلامة وصحة الفرد والمجتمع لضمان استدامة التنمية والحياة الطيبة للأجيال الحالية والقادمة.وثمن الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، دور وزارة التعليم في نجاح المسابقة البيئية في إطار اتفاقية التعاون الموقعة مع الوزارة، وقدم شكره للقائمين على الجائزة على جهودهم الكبيرة التي أسهمت في نشر وترسيخ الوعي البيئي لدى الطلاب والطالبات وأسرهم.وفاز أربعون طالباً وطالبة وعشر مدارس بجوائز الدورة الثالثة في فروعها الخمسة وهي التصوير الفوتوغرافي، والتصميم الإلكتروني، والفيلم البيئي وأفضل مبتكر بيئي وأفضل ناد بيئي وتقام بالتعاون مع وزارة التعليم بهدف نشر التوعية البيئية بين الطلاب والطالبات بصفة خاصة وأفراد المجتمع بصفة عامة.// انتهى //00:23ت م0132