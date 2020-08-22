واشنطن 2 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسسجلت أسعار النفط اليوم تراجعاً بأكثر من واحد في المئة، إثر مخاوف حيال زيادة المعروض من الخام.وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت عند 44.35 دولارا للبرميل بانخفاض 55 سنتاً أو ما يعادل 1.2 في المئة.وأغلقت تسوية العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 42.34 دولاراً للبرميل بنزول 86 سنتاً أو 1.1 في المئة.وخسر برنت حوالي واحد بالمئة خلال الأسبوع، في حين سجل غرب تكساس الوسيط زيادة بنحو واحد في المئة.// انتهى //00:28ت م0135