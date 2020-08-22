برازيليا 2 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسسجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 30355 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) و 1054 وفاة.وأظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية اليوم، ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة في البرازيل إلى ثلاثة ملايين و 532330 حالةً منذ بداية الجائحة، بينما ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 113358 ليصبح البلد الواقع بأمريكا الجنوبية ثاني أكثر الدول تضرراً بالفيروس بعد الولايات المتحدة.// انتهى //01:08ت م0136