عام / البرازيل تسجل 30355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
السبت 1442/1/3 هـ الموافق 2020/08/22 م واس
برازيليا 2 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واس
سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 30355 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) و 1054 وفاة.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية اليوم، ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة في البرازيل إلى ثلاثة ملايين و 532330 حالةً منذ بداية الجائحة، بينما ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 113358 ليصبح البلد الواقع بأمريكا الجنوبية ثاني أكثر الدول تضرراً بالفيروس بعد الولايات المتحدة.
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