أبها 2 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسأعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد أسماء المرشحين للقبول ببرامج الدراسات العليا المدفوعة الرسوم، وبعض البرامج الأكاديمية في قبول المرحلة الثانية لدرجات الدبلومات العالية والماجستير والدكتوراه.ودعا عميد العمادة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع إلى الاطلاع على نتائج القبول ومتطلباته من خلال الرابط https://www.kku.edu.sa/ar/node/100370 والمراجعة يومي الثلاثاء والأربعاء 6 - 7 محرم الجاري، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة بعد الظهر، وذلك للمقبولين بصالة القبول الرئيسة بالدور الأرضي بمبنى (د) بقريقر، وللمقبولات بصالة القبول بالمجمع الأكاديمي بلعصان؛ لإجراء مطابقة الوثائق وما يتطلبه، وتسلم إشعار القبول المبدئي، والبدء في سداد الرسوم الدراسية للبرامج المدفوعة الرسوم، حيث يتطلب صرف الأرقام الجامعية ذلك.وأوضحت العمادة أنه للمطابقة يجب إحضار الأصل لجميع الوثائق (الهوية الوطنية، وثيقة التخرج، السجل الأكاديمي، التوصيات العلمية، الدبلومات، شهادة اختبار اللغة الإنجليزية في البرامج التي تشترطها) حيث سيمنح الطالب مهلة (24) ساعة لـ (سداد الرسوم الدراسية وتحميل إيصال السداد)، تبدأ من حين تسلمه إشعار القبول المبدئي، وسيتاح تحميل إيصال سداد الرسوم إلكترونيًّا عن طريق الدخول على (أكاديميا)، وفق الدليل الإرشادي الذي سيُرسل، مضيفة أنه في حال عدم الحضور للمطابقة، وعدم السداد وتحميل الإيصال في المواعيد المحددة سيتم إلغاء القبول والأخذ من قائمة الاحتياط.ولفتت العمادة الانتباه إلى أنه بالنسبة لبرنامج (الصحة العامة) ماجستير سيتم إعلان المرشحين والمرشحات في وقت لاحق، مضيفةً أن المقبولين والمقبولات في (الفصل التكميلي) سيتم إعلان نتائجهم لاحقاً، لكون دراستهم في الفصل الدراسي الثاني للعام 1442هـ، وسيتم التواصل معهم في شهر ربيع الأول القادم.// انتهى //01:29ت م0137