القاهرة 2 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسفاز فريق نادي بيراميدز على مضيفه سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة، التي جمعتهما مساء اليوم باستاد الإسكندرية، ضمن الأسبوع الـ 21 من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وارتفع رصيد بيراميدز بهذا الفوز إلى 39 نقطة يحتل بها المركز الثاني بجدول ترتيب فرق الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد سموحة عند 27 نقطة في المركز السابع.// انتهى //01:47ت م0138