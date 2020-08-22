القاهرة 2 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 123 حالة إصابة جديدة بفيروس كوورنا ووفاة 19 حالة جديدة.وأفاد المتحدث باسم وزرارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في تصريح له اليوم بخروج 856 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 64318 حالةً.وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس بلغ 97148 حالةً من ضمنهم 64318 حالة تم شفاؤها، و 5231 حالة وفاة.// انتهى //01:47ت م0139