أكرا 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غانا، مشعل بن حمدان الروقي، مساء اليوم، وبحضور القائم بالإعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، عيسى بن سعيد النعيمي، حفلاً لتوديع الزملاء منسوبي البعثة المنتهية فترة عملهم في غانا.وتمنى السفير الروقي لجميع الزملاء المنقولين دوام التوفيق ولإنجاح في مهامهم الجديدة.// انتهى //02:59ت م0146