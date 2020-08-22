نيروبي 02 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واسألقت الشرطة الكينية القبض على ما لا يقل عن 12 شخصًا، اليوم، خلال احتجاجات بالعاصمة نيروبي، ضد اختلاس الأموال المخصصة لمكافحة فيروس كورونا.واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في نيروبي، الذين طالبوا باتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الحكوميين.واندلعت المظاهرات في العاصمة إثر تقارير تظهر اختلاس شريحة صغيرة من المجتمع ملايين الدولارات من خزائن وزارة الصحة.وقال وانجيري نديرو، أحد منظمي التظاهرة، إن الكينيين غاضبون من الافتقار إلى الشفافية في إدارة أموال المساعدات الخاصة بمكافحة كورونا المخصصة لوزارة الصحة والوكالات الحكومية الأخرىووفقًا للسجلات الحكومية، حصلت كينيا حتى الآن على أكثر من 2 مليار دولار من المجتمع الدولي من أجل مكافحة فيروس كورونا.وفي السياق ذاته، شهدت نيروبي ومقاطعات أخرى، اليوم، إضرابا للأطباء والعاملين بالقطاع الصحي، احتجاجا على نقص الأموال والموارد ومطالبة بصرف رواتبهم غير المدفوعة وتوفير معدات الحماية في المستشفيات.// انتهى //03:01ت م0148