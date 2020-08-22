تونس 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس، محمد بن محمود العلي، وبحضور القائم بالأعمال، عصام بن صالح الجطيلي، حفلاً تكريميًا، لتوديع الزملاء منسوبي البعثة المنتهية فترة عملهم في تونس.وتمنى السفير العلي لجميع الزملاء المنقولين دوام التوفيق والنجاح في مهامهم الجديدة، بما فيه خدمة لدينهم ومليكهم ووطنهم.وفي ختام الحفل سلّم السفير العلي الدروع التذكارية لمنسوبي البعثة المنتهية فترة عملهم في سفارة المملكة بتونس.// انتهى //06:57ت م0004