طرابلس 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسابرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ،إعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وقفا للنار في كامل الأراضي الليبية، كما دعا المجلس إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل، قائلا "الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستتم وفق قاعدة دستورية متفق عليها بين الليبيين"، كما دعا الى عودة إنتاج وتصدير النفط ،لافتا إلى أن إيرادات النفط يجب أن توضع في حساب خاص.وركزت الصحف على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في جميع أنحاء البلاد، موضحا إن وقف إطلاق النار يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية، وينتهي بإخراج المرتزقة، وتفكيك المليشيات، ليتحقق استرجاع السيادة الوطنية الكاملة"، مبديًا تطلعه إلى أن تكون مدينة سرت مقرًّا موقتًا للمجلس الرئاسي الجديد.ونقلت الصحف إلى عملية الترحيب الواسعة في الداخل الليبي، وقد وردت من كافة الأطياف السياسية والحزبية والمثقفين والكتاب ومن مشايخ وأعيان ورؤساء القبائل، معبرين عن أملهم أن تكون هناك مصداقية تجاه هذا الإعلان، وان يكون هذا الإعلان لطى مرحلة من الخلاف والحرب العسكرية وفتح صفحة جديدة تؤدى الى البدا في الحوار السياسي ومن أجل تشكيل مجلس رئاسي وحكومة جديدة تؤول الانتخابات في اقرب وقت .وتناولت الصحف ردود الفعل العربية المرحبة بإعلان وقف اطلاق النار من قبل المجلس الرئاسي ومجلس النواب بالوقف الكامل لإطلاق النار، موضحة أن الترحيب ورد من المملكة العربية السعودية ومصر والاردن والجزائر وتونس والامارات ومن أمانة الجامعة العربية، مؤكدين على ضرورة البدء في حوار سياسي داخلي يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار.وتطرقت الى ترحيب الدولي لاتفاق وقف اطلاق النار في البلاد، مبينة أم هذا الترحيب شمل امريكا، وايطاليا ، والمانيا ، والاتحاد الأوروبي، وروسيا و بريطانيا، وكندا، وفرنسا، مؤكدين أن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا يمثل خطوة مهمة لاستئناف العملية السياسية التي تدعم استقرار البلاد ورفاهية المواطنين، داعين الى ضرورة المصداقية في تنفيذ وقف إطلاق النار.وعرجت الصحف على ترحيب ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، بالتوافق بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لوقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية، داعية إلى التطبيق العاجل والسريع لدعوة الرئيسين لفك الحصار عن إنتاج وتصدير النفط، وتطبيق الإرشادات المالية في البيانين الصادرين عنهما.// انتهى //07:00ت م0007