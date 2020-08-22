طرابلس 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، السبت، تسجيل 414 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا ووفاة 7 حالات.وأوضح المركز في بيان نشره اليوم ، أنه استلم الجمعة، 2562 عينة من عدة مختبرات.وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 2148 عينة سالبة، و414 عينة موجبة منها 353 حالة جديدة، و61 حالة لمخالطين، مشيرا إلى تماثل 6 حالات للشفاء.وأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض ان إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إجمالي الإصابات : 10,121 والحالات النشطة : 8,888 والمتعافين : 1,053 والوفيات : 180حالة .// انتهى //07:00ت م0008