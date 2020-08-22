عام / ليبيا تسجل 441 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 7 حالات
السبت 1442/1/3 هـ الموافق 2020/08/22 م واس
طرابلس 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس
أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، السبت، تسجيل 414 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا ووفاة 7 حالات.
وأوضح المركز في بيان نشره اليوم ، أنه استلم الجمعة، 2562 عينة من عدة مختبرات.
وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 2148 عينة سالبة، و414 عينة موجبة منها 353 حالة جديدة، و61 حالة لمخالطين، مشيرا إلى تماثل 6 حالات للشفاء.
وأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض ان إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إجمالي الإصابات : 10,121 والحالات النشطة : 8,888 والمتعافين : 1,053 والوفيات : 180حالة .
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