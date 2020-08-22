إسلام آباد 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم اتفاق باكستان والصين على تعزيز العلاقات الثنائية، وبذل جهود مشتركة لحماية المصالح المشتركة والعمل من أجل تعزيز السلام والازدهار والتنمية في المنطقة.واهتمت بتجديد باكستان العزم على مواصلة جهودها لمكافحة العناصر والتنظيمات الإرهابية.وأشارت إلى إشادة الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي بتمسك رئيس الوزراء عمران خان بموقف باكستان الثابت تجاه القضية الفلسطينية وإبرازه على المستوى العالمي.وتابعت تطورات الخسائر البشرية والمادية الجارية في باكستان بسبب سلسلة الأمطار الموسمية الغزيرة.وسلطت الضوء على اتفاق الحزب الشيوعي الصيني الحاكم والأحزاب السياسية الرئيسية الباكستانية على تعزيز التعاون والعمل في مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني وحمايته.وتطرقت إلى مساعي وزارة الصحة الباكستانية للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد وتوفيره في باكستان.وعرجت إلى استبعاد خبراء الصحة إمكانية حدوث موجة ثانية لوباء بفيروس كورونا الذي بدأ ينحسر بشكل قياسي في باكستان.في الشأن الاقتصادي تناقلت رغبة الشركات اليابانية ضخ المزيد من الاستثمارات في باكستان.وتابعت في الشأن الإقليمي الجهود الجارية لدعم عملية السلام الأفغانية، ومساعي باكستان والصين لإنجاح هذه العملية بشكل يضمن السلام الدائم في المنطقة.وتناقلت أنباء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الهند بمعدل قياسي اقترب من حاجز الثلاثة ملايين حالة.// انتهى //07:00ت م0009