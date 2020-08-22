الرياض 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:يد سلمان.. تنشر قيم العدل والـنزاهة.فيصل بن بندر يشكر تعليم الرياض.ردع المعتدين على خطط ومشروعات التنميةكلمة القيادة تدوّي في الآفاق وتتجسد واقعاً: لا أحد فوق القانون.المملكة ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا.الفساد ليس له مكان في المملكة.توافـق على وقـف إطلاق النار في ليبيا.لجنة مكافحة التستر.. حماية الناتج المحليانطلاقة مهرجان سكرية المذنب الحمراء في عامه الثالث.الوصف.. من التقريب إلى التوثيق.خطاب الكراهية يطيح بناشطة إخوانية في حملة بايدن.فرص انتصار ترمب.. ليست واهية كما نظن.عقوبات جديدة على نظام الأسد.صواريخ غزة تضغط على الاحتلال لفك الحصار.مساعدات مصرية للسودان.. وعشرات الوفيات بالسيول.// يتبع //08:16ت م0011