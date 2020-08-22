القاهرة 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسرصدت الصحف المصرية الصادرة اليوم، الترحيب الدولي بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في ليبيا، مشيرة إلى تأكيد مجلس النواب الليبي أن وقف إطلاق النار سيخرج المرتزقة ويؤدي إلى تفكيك الميليشيات ومنع التدخل الأجنبي.وأبرزت في الإطار ذاته تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار.وأشارت صحف السبت إلى تبني تنظيم داعش الإرهابي هجومًا بعبوة ناسفة استهدف دورية للجيش الروسي قرب مدينة دير الزور شرقي سوريا وأسفر عن مقتل ضابط روسي وإصابة عسكريين أخرين بجروح.وتحدثت صحف القاهرة عن اقتراب عدد الإصابات بفيروص كورونا في العالم من 23 مليون والوفيات إلى 800 ألف حالة.// انتهى //08:42ت م0016