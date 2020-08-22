بيروت 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسسلطت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الضوء على المشاورات التي يجريها المعنيين لتشكيل الحكومة وسط مخاوف من توقف المصرف المركزي من دعم المواد الأساسية.وعرضت لتأكيد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيلبو غراندي دعم المفوضية لأكثر من ١٠٠ ألف شخص تضرروا في الانفجار الذي دمر بيروت.وتحدثت صحف بيروت عن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري والممثل الخاص للرئيس الروسي لدى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف.ولفتت إلى تعثر المفاوضات بين لندن وبروكسل حول اتفاق ينظم علاقتهما ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست.وتناولت التقارير التي تحدثت عن نقل زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون جزءًا من الصلاحيات إلى أخته الصغرى كيم يو جونغ.// انتهى //08:48ت م0017