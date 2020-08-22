رام الله 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 457 إصابة جديدة بالفيروس و540 حالة تعافٍ.وسلطت الضوء على قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي أهدافًا عدة جنوب قطاع غزة.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بأقوال وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين إن العراق يلتزم بمبادرة السلام العربية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المقرة في مؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2020.وأوردت صحف فلسطين أقوال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه يأمل بالانتهاء من جائحة (كوفيد-19) خلال أقل من عامين.ونشرت خبر ترحيب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز بنقاط "التوافق" في البيانين الصادرين عن رئيسي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب بشأن وقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية.وأخبرت صحف فلسطين عن تحذّير رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس من أنّ تداعيات فيروس كورونا المستجدّ تهدّد بدفع 100 مليون شخص إضافي حول العالم إلى الفقر.ولفتت الصحف النظر لإعلان رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج في بيان، أنه أصدرتعليماته لجميع قوات حكومة الوفاق بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات القتالية في الأراضي الليبية.// انتهى //11:35ت م0021