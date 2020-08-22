سياسي / زوارق الاحتلال الإسرائيلية تهاجم مراكب الصيادين الراسية غرب غزة
السبت 1442/1/3 هـ الموافق 2020/08/22 م واس
غزة 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس
هاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مراكب الصيادين الراسية على شاطئ قبالة بحر منطقة السودانية غرب قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية في غزة: إن زوارق بحرية الاحتلال استهدفت مراكب الصيادين قبالة سواحل الواحة والسودانية شمال غرب حيث تتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي قصف مواقع وإطلاق النار على الصيادين في بحر غزة.
// انتهى //
11:36ت م
0022