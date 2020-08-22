الخرطوم 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم ترحيب الجامعة العربية بإعلان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وحكومة فايز السراج الالتزام بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات العسكرية في عموم الأراضي الليبية.وتطرقت الصحف إلى ما قاله وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن واشنطن تتأهب لمنع روسيا والصين من الإقدام على أي محاولات لانتهاك العقوبات المفروضة على إيران.وأخبرت صحف الخرطوم عن تسجيل السودان أمس 41 إصابة جديدة بـ كورونا المستجد ليرتفع عدد المصابين إلى 12623 إصابة .// انتهى //11:38ت م0023