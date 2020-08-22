بغداد 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسواصلت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها بزيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لواشنطن، مبرزة تأكيده تطلع العراق إلى بناء علاقات شراكة مع الولايات المتحدة تقوم على أساس المصالح المشتركة، وبما يحقق مستقبل أفضل للعراق وشعبه.ونوهت بالبيان المشترك الذي صدر إثر لقاء الكاظمي مع ترامب أمس الأول، والذي أكد على أن الشراكة الإستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة مبنية على رغبة مشتركة في تحقيق الأمن والازدهار.وتطرقت صحف بغداد إلى جائحة كورونا والتدابير المتخذة من قبل الجهات العراقية المختصة لمنع تفشيها في العراق، منوهة بالموقف الوبائي اليومي الذي يشير إلى ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات يقابله نسبة شفاء عالية.وتناولت أحداث الاغتيالات الأخيرة التي طالت ناشطين مدنيين في محافظات جنوب البلاد، مبرزة تعبير لجنة حقوق الإنسان النيابية العراقية عن القلق بشأن استمرارها، ومطالبتها الجهات المختصة بالتحرك الجاد لإيقافها.وأبرزت صحف العراق إدانة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" استهداف الناشطين المدنيين، ودعوتها إلى تكثيف الجهود لمحاسبة الجناة.// انتهى //11:44ت م0025