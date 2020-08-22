الباحة 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واستنظم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة الاثنين المقبل, عن بُعد فعاليات الملتقى الافتراضي "عودتنا آمنة".وأوضح مدير تعليم المخواة الدكتور علي بن محمد الجالوق أن الملتقى يأتي بالتزامن مع قرار العودة للمدارس, ويهدف إلى التعريف بمفاهيم وأهداف التعليم عن بُعد وآليات التقويم و بيان الدور الاجتماعي والنفسي والصحي للأسرة والمدرسة والمجتمع في تعامل الأبناء مع مخاوف كورونا, كما يسلط الضوء على أدوار القيادات الإشرافية والمدرسية المواكبة للمتغيرات القائمة.وبيّن أن الملتقى يأتي استجابة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة , وهو من برامج خطة الإدارة للعودة الآمنة وتفعيل ما ورد بالتعميم الوزاري للجان العودة للعام الدراسي الجديد, حيث يسهم في مسايرة التطورات المعرفية والتقنية والتنظيمية المتسارعة في ظل جائحة كورونا.يذكر أن اللجنة العلمية للملتقى حددت عدة محاور منها التعليم الرقمي خيارات متعددة، وحلول فاعلة و الآثار الاجتماعية والنفسية الناجمة عن جائحة كورونا, وأدوار القيادات الإشرافية والمدرسية في الأزمات, بالإضافة إلى دور الأسرة في التهيئة النفسية الإيجابية للأبناء قبل بداية العام الدراسي الجديد، والمفاهيم والأساليب الصحية والوقائية المناسبة.// انتهى //12:55ت م0032