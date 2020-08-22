المدينة المنورة 3 محرم 1442هـ الموافق 22 أغسطس 2020م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة غداً البرنامج الدعوي النسائي " الاعتصام " تقدمه على مدى خمسة أيام متواصلة مجموعة من الداعيات، عبر الاتصال المرئي.ويستهل البرنامج بمحاضرات " اتباع السنة على فهم سلف الأمة " و" فضل وأحكام شهر الله المحرم " و" أسباب الثبات بعد رفع البلاء " و" عاشوراء وبيان فضله "و"البدعة أنواعها وأحكامها " .من جهته أوضح المدير العام للفرع وجب بن علي العتيبي أن البرنامج الذي يستهدف شريحة النساء عبر قنوات البث المباشر لتوعيتهن بما يسهم في بناء البيت المسلم وتبصيرهن بأمور دينهن وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال في نفوسهن، يأتي ضمن خطة الفرع للبرامج الدعوية للعام الجاري ١٤٤٢هـ، منوها بالجهود التي تقدمها الداعيات في البرامج النسائية بالفرع التي تجد كل عناية ورعاية من الوزارة، ممثلة بمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في إطار رسالة الوزارة وأهدافها العامة لنشر الوسطية والاعتدال ومحاربة الأفكار المتطرفة .// انتهى //13:24ت م0036