الباحة 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس‏نفّذ مكتب العمل بمنطقة الباحة أمس حملات تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة بمختلف أنشطتها، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بضوابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقراراتها التشريعية المنظمة لسوق العمل.‏وأسفرت الحملات التي أتت بالتزامن مع تطبيق القرار الوزاري لتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70%, وشارك فيها عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، عن ضبط مخالفات متعددة، وتم على أثرها اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.‏وتأتي الحملات التفتيشية المكثفة التي ينفذها المكتب في مدن ومراكز وقرى الباحة ، بهدف التأكد من تطبيق ‏اللوائح والقرارات والتشريعات التي سنّتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنظيم سوق العمل وإيجاد بيئة عمل مثالية، لتحقيق الأهداف التي تضمنتها رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني .// انتهى //13:29ت م0037