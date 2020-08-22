بغداد 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في واشنطن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان صحفي اليوم أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة في المجالات الأمنية والاقتصادية والتعليمية, وزيادة كفاءة القوات الأمنية العراقية، وقدراتها القتالية بالشكل الذي ينقل العلاقة بين البلدين إلى مرحلة جديدة، إضافة إلى مناقشة ملف النازحين والأقليات في العراق.ونقل البيان عن الكاظمي قوله "إن العراق بلد ذو سيادة، والتعامل معه ينبغي أن يكون وفق هذا المبدأ"، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين بغداد وواشنطن في مختلف المجالات، لاسيما في المجال الاقتصادي.وأوضح بأن الحوار الإستراتيجي الذي جرى بين الجانبين العراقي والأمريكي خلال زيارته الحالية لواشنطن، تمخض عن عدة نقاط مهمة، من شأنها أن تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين.من جانبها أشادت بيلوسي بالخطوات التي اتخذها الكاظمي منذ توليه مهامه وبالجهود التي بذلتها حكومته في ملف المكونات والنازحين، مشددة على أن العراق بلد مستقل ومهم في منطقة صعبة، وأن هناك إجماعاً على دعم استقلاليته، وتأهيل الدولة العراقية، ودعم جهودها في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.// انتهى //13:35ت م0038