السيح 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسأعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، آلية سير العملية التعليمية لجميع البرامج الأكاديمية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ ، في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح، وفي فروعها وكلياتها في الدلم وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور مشاري العصيمي، أن الآلية الجديدة للفصل الأول تتضمن تسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنية لضمان سير العملية التعليمية "عن بُعد" للمقررات النظرية والشق النظري من المقررات المحتوية على شقين (نظري -عملي) من خلال نظام التعلم الإلكتروني "بلاكبورد" والمنصات الإلكترونية الأخرى المتاحة، وحضورياً للشق العملي والسريري مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، كما يمكن استخدام المعامل الافتراضية وبرامج المحاكاة المتاحة في المواقع الرسمية لتدريس المقررات العملية والسريرية.وأبان الدكتور العصيمي، أن أداء الاختبارات الفصلية والنهائية لجميع المقررات سيكون حضورياً مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية ، وأن تقييم الطلاب سيتم وفق نظام التقديرات المعتمد في لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذية ، كما ستطبق لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية وقواعدها التنفيذية فيما يخص الحرمان والاعتذار عن فصل أو مقرر.فيما يتعلق بالجانب العملي والسريري أشار الدكتور العصيمي ،أنه يجب التقيد بجميع الأنظمة والتعليمات والبرتوكولات الاحترازية المطبقة لدى الجامعة وألا يزيد عدد الطلاب عن العدد المسموح به في القاعة أو المعمل مع ضمان احتواء القاعات والمعامل بالملصقات والإرشادات التوعوية وتطبيق مسافات التباعد بين الطلاب والتزام الجميع بلبس الكمامات والتعقيم المستمر وتحميل تطبيق (تباعد وتوكلنا).// انتهى //13:42ت م0039