المدينة المنورة 3 محرم 1442هـ الموافق 22 أغسطس 2020م واسنظم فريق سواعد التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة أمس مبادرة توعوية استهدفت أطفال المدينة من عمر 4 سنوات حتى سن 12 سنة؛ لتوعيتهم من جائحة فيروس كورونا، وذلك بمركز العالية مول بالمدينة المنورة.وشهدت المبادرة التي تستمر لعدة أيام بمشاركة 20 متطوعا ومتطوعة، إقبالاً كبيراً من الأطفال وأسرهم وثقافة كافية من أغلب الأطفال عن جائحة كورونا، وطرق التوعية منه متجاوبين مع الركن المخصص لهذه المبادرة الذي تم تدريبهم على بعض طرق الإجراءات الاحترازية بوجود أسرهم من الرجال والنساء، مع قدوم العام الدراسي الجديد التي كانت فرصة لنشر الوعي لدى الأطفال قبل انطلاق الدراسة، كما تم خلال المبادرة توزيع بعض الهدايا الرمزية للأطفال وأسرهم.// انتهى //13:57ت م0043