حفر الباطن 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واستواصل إدارة الالتزام بصحة حفر الباطن، جولاتها الرقابية على المنشآت الصحية، وذلك للتأكد من التزام المنشآت الصحية بالتعليمات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "Covid-19" من خلال ارتداء الكمامات ، والالتزام بالتباعد الجسدي ، ووضع نقاط الفرز البصري على المداخل الرئيسة للمنشآت الصحية .وأكدت الإدارة بصحة حفر الباطن استمرارها في تنفيذ جولاتها الميدانية للتأكد من التزام المنشآت الصحية بالتعليمات ومدى تقيدها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.// انتهى //14:54ت م0050