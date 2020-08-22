عام / صحة حفر الباطن تواصل جولاتها الرقابية على المنشآت الصحية
السبت 1442/1/3 هـ الموافق 2020/08/22 م واس
حفر الباطن 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس
تواصل إدارة الالتزام بصحة حفر الباطن، جولاتها الرقابية على المنشآت الصحية، وذلك للتأكد من التزام المنشآت الصحية بالتعليمات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "Covid-19" من خلال ارتداء الكمامات ، والالتزام بالتباعد الجسدي ، ووضع نقاط الفرز البصري على المداخل الرئيسة للمنشآت الصحية .
وأكدت الإدارة بصحة حفر الباطن استمرارها في تنفيذ جولاتها الميدانية للتأكد من التزام المنشآت الصحية بالتعليمات ومدى تقيدها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
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