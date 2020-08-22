المدينة المنورة 3 محرم 1442هـ الموافق 22 أغسطس 2020م واسقام الرئيس التنفيذي لنماء المنورة صالح أختر أمس بزيارة ميدانية لعدد من المواقع بمحافظة المهد، بحضور عدد من قيادات نماء الإدارية ومدير بلدية المحافظة ومدير المستودع الخيري واللجنة الاستشارية النسائية بالمحافظة وذلك في إطار دعم وتمكين وتمويل الأسر المنتجة.وناقش أختر خلال الزيارة مسارات سُبل الدعم وتطوير الحراك الاقتصادي والتنموي في محافظة المهد من خلال تدريب وتأهيل وتمويل الأسر المنتجة والخروج بمنتجاتهم إلى سوق العمل ابتدأ من نقل المعرفة والخبرة بشكل احترافي ومهني وإبداعي وانتهاءً بتطوير المنتج وتوافقه مع احتياجات السوق، كما جرى الاتفاق على عقد اجتماع الأسبوع المقبل لتحديد موعد لتفعيل المقترحات والشروع بتنفيذها بشكل مباشر.// انتهى //14:56ت م0051