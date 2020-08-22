جازان 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته في وفاة كل من عضو مجلس المنطقة السابق محمد بن أحمد السفياني، ومدير الخطوط السعودية السابق بمنطقة جازان سعيد بن سلامة الحويفي -رحمهما الله - إثر معاناة مع المرض.وسأل سمو أمير منطقة جازان المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان ، فيما أعرب ذوي وأفراد أسرتي الفقيدين عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان، على تعازيه ومواساته لهم، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف مصابهم الأليم، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.//انتهى//15:04ت م0052