الرياض 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسأعلنت جامعة شقراء ، آلية سير العملية التعليمية لجميع البرامج الأكاديمية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ، في كليات الجامعة .وأوضح وكيل الجامعة للشئون التعليمية الدكتور عبدالعزيز السياري بأنه تم إعداد الجداول الدراسية وفق متطلبات التعليم عن بعد وذلك للمقررات النظرية والجزء النظري من المقررات المشتملة على شقين نظري وعملي (بما في ذلك مشاريع التخرج والمشاريع البحثية) مع الأخذ في الاعتبار عملية التقييم التي ستقوم بها اللجان المختصة للنظر في مدى عودة الدراسة بشكلها الطبيعي أو استمرار عملية التعليم عن بعد وفيما يتعلق بالمقررات العملية التي تتطلب الحضور فيتم حضوريا مع أخذ الإجراءات الاحترازية والتقيد التام بتعليمات وإرشادات وزارة الصحة المعلن عنها ووفق الدليل الإرشادي لعودة الدراسة الجامعية.وأشار السياري إلى أنه سيتم تدريس المقررات التدريبية والميدانية بحسب ماتوفره الجهات التدريبية وبما يتوافق مع الاحترازات الطبية وتقره المجالس المختصة ، أما الاختبارات الفصلية والنهائية لجميع المقررات ستكون حضوريا وسوف يعلن ذلك للطلبة مع بداية الفصل الدراسي مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية الطبية مع تطبق لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية وقواعدها التنفيذية فيما يخص الحرمان والاعتذار عن فصل أو مقرر وكذلك ما يتعلق بعملية التقييم والغياب عن أداء الاختبار.وأكد السياري بأنه سيتم مراعاة إعداد الطلبة في الشعب وفق ماتقتضي به ظروف المرحلة الحالية ووفق التنظيمات المنظمة.// انتهى //15:56ت م0055