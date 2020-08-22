حضرموت 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتعزيز قدرات مستشفى الحياة العام بمديرية القطن في محافظة حضرموت لمواجهة فيروس كورونا ، حيث جرى تركيب جهازي تنفس اصطناعي بالمستشفى، وذلك في إطار مشروعات المركز بهدف دعم وتحسين قدرات وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية لمكافحة تفشي الفيروس.وأوضح مدير عام مستشفى الحياة الدكتور عادل جمعان بن سويد أن جهازي التنفس الاصطناعي الذي تم تركيبهم من الأجهزة الحديثة ذات الكفاءة العالية مزودة ببطاريات في حالة انقطاع التيار الكهربائي وجهاز مونتير، إلى جانب تركيب جهازي (infusion pump) و(Syringe pump).وأكد بأن هذا الدعم يأتي ضمن حصة المستشفى من تسلم البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة العامة بسيئون خلال الأيام الماضية الدفعتين الرابعة والخامسة من المساعدات الطبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مثمنا المساعدات التي يقدمها المركز لدعم القطاع الصحي اليمني ومساندة جهود السلطات المحلية في مجابهة جائحة كورونا في ظل الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد.//انتهى//15:59ت م0056