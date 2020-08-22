ينبع 03محرم 1441هـ الموافق 22أغسطس 2020م واساختتمت أمس فعاليات سباق المفاريد ٢٠٢٠ النسخة الأولى على أرضية ميدان ينبع للهجن وتنافست على المراكز الاولى أكثر من ١٠٠ مطية مشاركة من مختلف المناطقوجاءت نتائج اليوم الثاني على النحو التالي : الشوط الأول ( طموح ) وتعود ملكيتها عمر بن سليمان بن سلامه بن رويشد الجهني وحققت التوقيت الأفضل في هذا السباق ٢:٥٤ من مسافه ٢ كيلو ، فيما جاء القعود (ادهم ) في المركز الاول في شوط القعدان الرئيسي وتعود ملكيته لعمر بن سليمان بن سلامه بن رويشد الجهني ، وفي الشوط الثالث والرابع حصل كل من (ولع و فجاج ) على المركز الأول من ميدان الطائف وتعود ملكيتهما لسيد عزام بن ناصر آل زيد الشريف وفازت ( الدهما ) لعمر بن سليمان بن سلامه في الشوط الخامس ، وفي الشوط السادس حصل ( البندر ) على المركز الأول ليهدي الفوز لمالكه عميد بن عايد بن صياح الجهني ، كما جاءت ( متعبه) لسيد عمر بن سليمان بن سلامه الجهني لتحقق النقطة الرابعة لمالكها في هذا السباق .وجاء شوط الختام مع ( الهدلاء ) لعميد بن عايد بن صياح الجهني التي أهدت لمالكها الفوز والنوماس .يذكر أن ميدان ينبع استضاف خلال اليومين الماضية مهرجان المفاريد وذلك ضمن ستة ميادين بالمملكة .وقدم مدير ميدان ينبع للهجن سليم بن سلامه بن رويشد الجهني الشكر والتقدير لصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن على مايقومون به من دعم ورعاية وتوجيه لنصل بهذه الرياضة إلى العالمية بإذن الله , مقدما شكره للمشاركين في المهرجان .// انتهى //16:33ت م0062